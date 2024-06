Sommerkult an der Heinrich-Heine-Uni Festival-Feeling auf dem Campus

Für das richtige Festival-Feeling stehen auf dem Heine-Campus schon alle in den Startlöchern: Ende Juni lädt das Kulturreferat der Heinrich-Heine-Uni wieder zum Sommerkult-Festival. Zuletzt kamen mehr als 3000 Menschen zum zweitägigen Musikfestival, am 20. und 21. Juni möchte man diese Zahlen wieder erreichen. „Musikalisch würde ich sagen, dass wir etwas rockiger sind als letztes Jahr, aber auch Genres wie Hip-Hop sind vertreten“, sagt Yvonne Fraunhoffer, im Kulturreferat zuständig für das musikalische Programm. So finden am ersten Tag mit New-Wave-Musikerin Modular, den Indie-Bands Attic Ocean und Get Jealous sowie Rapper BRKN ein bunter Genre-Mix zueinander. Den zweiten Tag bestreiten die Band Smile, die Rapperinnen Luzine und Marnele sowie die Pop-Musikerin Mola mit ihrer gleichnamigen Band.