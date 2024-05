Kuriose Premiere an der Heine-Uni Fakt oder Fake?

Info

Termin Spunk, die „Echt oder Fake“-Veranstaltung aus der Medizin findet am Mittwoch, 5. Juni, um 18.30 Uhr im Haus der Universität am Schadowplatz in Düsseldorf statt. Für den Abend gibt es keine Kartenreservierung. Der Eintritt ist frei.

Organisator Veranstaltet wird der Abend vom Center for Health and Society des Uniklinikums Düsseldorf. Das Centre for Health and Society (chs) erforscht die gesellschaftlichen Bedingungen eines gesunden Lebens und einer modernen gesundheitlichen Versorgung und trägt dazu bei sie zu verbessern.