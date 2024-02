Naturwissenschaften zum Mitmachen Ein Physiker für jedermann

Löffler bezeichnet sich selbst als Vollblutphysiker. Seinen Bachelor in Physik machte er an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. An seinem Master arbeite er eher sporadisch. „Im Privaten sag’ ich immer, ich bin einer von diesen Langzeitstudenten. Masterstudent bin ich seit zehn Jahren“, sagt er amüsiert. Der Studienabschluss habe für ihn nicht die oberste Priorität. Das er mit seinen 44 Jahren dem gesellschaftlichen Bild eines klassischen Studenten längst nicht mehr entspricht, störe ihn nicht. Auch nicht, dass der Zug, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, aufgrund seines Alters abgefahren ist. Dort sehe er sich sowieso nicht, sagt er. Er sei zufrieden mit seiner Anstellung an der Hochschule. Seit Februar sei er unbefristet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rechenzentrum als Informationstechniker tätig. Nebenbei organisiert er den Science Slam der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und ist der Hauptverantwortliche für die Veranstaltungsreihe „echt oder fake“, die er moderiert.