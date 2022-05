Auszeichung für Projekt der Heine-Uni : Philosophie für alle

Das Team von „denXte“ (v.l.n.r.): Berit Weiß, Prof. Dr. Markus Schrenk, Julia Frese, Christoph Sapp, Dr. David Löwenstein, David Niemann, Dr. Amrei Bahr. Foto: Christoph Sapp

Düsseldorf Das Public-Philosophy-Projekt „denXte“ der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat den Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Stifterverbandes gewonnen. Dem Team aus Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht es darum, Philosophie abseits der Hochschule erlebbar zu machen.

Düsseldorf Sie gilt bei den meisten wohl als verkopft, manchmal als zu komplex, vielleicht auch als schwer zugänglich, ihre Texte als abschreckend und voller Fachvokabular – die akademische Philosophie. Dabei interessieren sich viele Menschen sehr wohl für philosophische Fragen, etwa der nach dem Sinn des Lebens, oder ob wir einen freien Willen haben.

Info Preis, Podcast und Co 35 Bewerber Der „Communicator-Preis – Wissenschaftspreis des Stifterverbandes“ wird seit dem Jahr 2000 verliehen und gilt als der wichtigste Preis seiner Art in Deutschland. Ausgezeichnet werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in ihrer Wissenschaftskommunikation besonders kreativ sind. Die Jury wählte „denXte“ aus 35 Bewerbungen und Vorschlägen aus. Info Das Programm der Bürgeruniversität der Heine-Uni, inklusive der „denXte“-Veranstaltungen, findet man hier: www.buergeruni.hhu.de Das neue Programm von „denXte“ findet man unter www.denxte.de

Um die akademische Philosophie in die Öffentlichkeit zu tragen, und zu zeigen, wie zentral philosophisches Denken für wichtige Fragestellungen unserer Zeit ist, hat ein Team der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) um Markus Schrenk, Professor für Theoretische Philosophie, das Projekt „denXte“ ins Leben gerufen. „Die schwierige akademische Philosophie den Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen, diese Idee hatte ich tatsächlich schon als Magister-Student“, sagt Schrenk. „In den vergangenen drei Jahren haben wir mit Hilfe von philosophischen Gedankenexperimenten Formate entwickelt, über die wir die Philosophie in die Öffentlichkeit tragen, ohne an Komplexität zu verlieren.“

Für diese Idee wurde „denXte“ jetzt mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Stifterverbandes ausgezeichnet. Das HHU-Team, zu dem auch Juniorprofessorin Amrei Bahr, Julia Frese, David Löwenstein, David Niemann, Christoph Sapp und Berit Weiß zählen, erhält die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung „für ihre innovative und zukunftsweisende Wissenschaftskommunikation, mit der sie auf spielerische und zugleich anspruchsvolle Weise über Philosophie kommunizieren“, so die Jury. Sie würdigte bei ihrer Entscheidung, dass es dem Projekt „denXte“ mit einem partizipativen Ansatz gelinge, Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichsten Alters und verschiedener Bildungshintergründe für philosophische Zusammenhänge zu begeistern.

Das siebenköpfige Team mache es sich dabei zur Aufgabe, Menschen ohne philosophische Vorkenntnisse über das Format des philosophischen Gedankenexperiments zum Austausch über gesellschaftlich relevante Themen einzuladen. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihre eigenen Fragestellungen und Argumente einbringen, sondern lernen nebenbei auch grundlegende Denkwerkzeuge der Philosophie kennen.

Das Team hinter „denXte“ nutzt ein ganzes Bündel von Aktivitäten, um mit verschiedenen Zielgruppen philosophisch in Austausch zu treten – im Rahmen der Bürgeruniversität der Heine-Uni gab es vor der Pandemie extrem gut besuchte Präsenz-Veranstaltungen, während der Pandemie entwickelten sich interaktive Online-Formate. „Seit Jahren verfolgen wir als Bürgeruniversität das Ziel, Wissenschaft und Forschung in der Bevölkerung bekannt zu machen. Das „denXte“-Projekt zeigt, dass man mit einem solchen klugen und durchdachten Konzept Menschen aller Alters- und Bildungsstufen erreichen kann“, sagt Rektorin Anja Steinbeck.

Kern der Formate sind dabei jeweils philosophische Gedankenexperimente, also Szenarien, die der Plausibilisierung oder Widerlegung philosophischer Thesen, Argumente und Theorien dienen. „Dabei haben wir viele philosophische Richtungen abgebildet und sehr diverse, gesellschaftlich relevante Themen behandelt. So ging es bei uns schon um Organspende, um Fake News oder um die Frage, was die Identität eines Menschen ausmacht“, sagt Markus Schrenk. Auch um die Problematik, ob ein Leben ohne Lebensende wünschenswert ist, entspann sich ein spannender philosophischer Diskurs. Die kommenden Veranstaltungen stehen unter Fragestellungen wie „Wie wäre es, die eigene Zukunft zu kennen?“ oder „Wann sind wir frei?“.

Auch ein eigener Podcast mit dem Namen „mitgedacht“ ist frisch an den Start gegangen. In Uni-Seminaren diskutiert das „denXte“-Team mit Studierenden die philosophische Methode der Gedankenexperimente und übt früh Techniken der Wissenschaftskommunikation ein.

Die Veranstaltungen, zu denen jeweils eine renommierte Philosophin oder ein Philosoph eingeladen ist, starten übrigens immer mit einer Umfrage unter den Teilnehmenden. Hier geht es um eine erste, intuitive Beantwortung philosophischer Fragen. „Anschließend wird diese Intuition durch rationale Argumente im Diskurs hinterfragt“, sagt der Philosophie-Professor. „Nach Diskussionen miteinander und Thesen aus der Geschichte der Philosophie zu dem Thema gibt es dann am Ende die gleiche Abstimmung nochmal, nun mit den neu erworbenen Betrachtungsweisen und Kenntnissen. Und es ist für uns alle immer spannend zu sehen, ob das Ergebnis dann abweicht – oder sich festigt.“

In den Veranstaltungen der Bürgeruniversität knüpft das Team von „denXte“ philosophische Fragen durchaus auch mal an Populärkultur: Denn rund um die Frage „Würden Sie sich – wie Spock, Kirk und Co. auf dem Raumschiff Enterprise – beamen lassen?“ steckt ein ganz anderes Thema. „Es geht darum, was die Identität eines Menschen ausmacht, also: Wer bin ich? Und bin ich noch derselbe, wenn sich mein Körper und Geist ändern, Erinnerungen fehlen oder sich meine Wesenszüge ändern? Das ist eine Frage, die wir uns auch bei Demenz-Patienten stellen. Und damit eine hochrelevante, medizinethische Frage“, erklärt Markus Schrenk.