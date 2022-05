Festival Sommerkult : Vorfreude auf die Rückkehr der Campuskultur

So sah es 2019 beim Sommerkult-Festival auf dem Campus aus. Foto: Andreas Heller Foto: Andreas Heller

Nach zwei Jahren Coronapause kehrt das Campusleben zurück an die Heinrich-Heine-Universität. Mit dem Sommerkult Festival präsentiert das Kulturreferat der HHU nun die Rückkehr eines Highlights der Campuskultur. Ein Ausblick aufs Programm.

Wer schon etwas länger an der Heinrich-Heine-Universität studiert, dem dürfte das Sommerkult Festival ein Begriff sein. Seit mehreren Jahren treten im Juni Künstlerinnen und Künstler auf dem Uni-Gelände auf. „Ursprünglich fand das Festival ja auf dem Platz vor der Bibliothek statt. 2017 wurde es aber dann auf den Parkplatz P2 verlagert“, erklärt Niels Baumgarten. Der Student der Musikwissenschaft und Kunstgeschichte ist seit 2018 Teil des Orga-Teams des Sommerkults. Dieses besteht aus zehn engagierten Studierenden, darunter Hans Dumitru und Vanessa Murseli. Beide studieren Medien- und Kulturwissenschaft. „Hans ist wie ich seit 2018 Teil des Teams, Vanessa erst seit Januar 2022. Normalerweise beginnen die Planungen für das nächste Festival immer schon im Herbst. Aufgrund der Pandemie konnten wir diesmal aber erst zum Jahresanfang richtig mit der Planung beginnen“, erklärt Niels. Dass einige Neulinge im Team sind, findet Hans nicht schlimm: „Im Gegenteil, ich halte eine gute Balance zwischen alten Hasen und neuen Mitarbeitenden für wichtig. Dadurch, dass wir auch eine lange Pause hatten, konnten wir unser Konzept überdenken. Genau da sind neue Eindrücke für uns besonders wichtig.“

Die Veränderungen im Konzept des Festivals beschränken sich dabei nicht nur auf einzelne Aspekte. Auf der musikalischen Ebene ist in der neuen Festival-Auflage ein Genrewandel bemerkbar. Spielten früher an beiden Tagen Bands aus dem Genre Metal und Punk, ist das Programm nun auf einen Band- und einen DJ-Tag aufgeteilt. Vanessa, die verantwortlich für das Booking der Künstlerinnen und Künstler ist, erklärt dazu: „Am Bandtag spielt zuerst unsere Studierendenband Leonora, bevor das Line-Up mit dem Rapper Nepumuk und den Musikerinnen Mia Morgan, Novaa und Haiyti komplettiert wird. Am DJ-Tag am Freitag haben wir uns dann überlegt, lokalen DJs aus Düsseldorf eine Bühne zu bieten. Dies passt sehr gut, da wir in Düsseldorf eine tolle Electro-Szene mit Clubs wie etwa dem „Salon des Amateurs“ besitzen“.

Info Nationale Bands und DJs aus Düsseldorf Zwei Tage Das Sommerkult Festival findet am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Juni, auf dem Parkplatz P2 der Heinrich-Heine-Universität statt. Während der erste Tag mit nationalen Bands aus dem Indie-Genre bestückt ist, können sich am zweiten Tag drei Düsseldorfer DJs dem Publikum vorstellen. Info Alle Informationen zum Festival können auf Instagram unter @sommerkult_festival abgerufen werden.

Die dominierenden Genres am Bandtag sind hingegen Indie-Musik und Hip-Hop. „Wir wollten ein bisschen die extremen Musikrichtungen reduzieren“, erzählt Niels, „denn Metal und Punk sind großartige Genres, aber viele Studierenden haben daran nicht so viel Interesse“. Wie auch in vergangenen Jahren liegt der Fokus bei der Bandsuche auf jungen, entwicklungsfähigen Musikerinnen und Musikern.

Dies liegt aber auch an finanziellen Möglichkeiten des Festivals. Im Gegensatz zu vielen anderen Campusfestivals ist das Sommerkult Festival kostenlos, um für Studierende aller sozialen Schichten zugänglich zu sein. Dass das Festival auch als Sprungbrett für die eigene Karriere gesehen wird, freut das Organisationsteam natürlich sehr. Ein gutes Beispiel ist dabei die Band „Blond“, die 2019 auf dem Sommerkult Festival spielte, 2021 dann im Programm des New Fall Festivals im Düsseldorfer Ehrenhof zu sehen war.

Allerdings ist auch abseits der Bühne ein buntes Programm geplant. Dieses reicht von klassischen Festivalaktivitäten wie einem Flunky-Ball-Turnier für die Fachschaften über ein Angebot für Bier-Yoga mit DJ bis hin zu einem Kleidertausch. Diese Erweiterung des Festivals fasst Hans so zusammen: „Unsere Strategie ist es, dass die Leute auf dem Parkplatz bleiben. Durch die Erweiterung des Programms stellen wir sicher, dass Menschen trotzdem Interesse am Festival haben, auch wenn ihnen die aktuelle Band oder der DJ gerade nicht zusagen. Da wir sowieso den ganzen Parkplatz reserviert haben, war es eigentlich klar, dass wir diese freie Fläche mehr nutzen sollten.“

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, verschiedene Foodtrucks sorgen für die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher. Neu ist dabei, dass in diesem Jahr nur fleischlose Gerichte angeboten werden. Dies wurde in den letzten Jahren oft gefordert. Damit das Festival nun stattfinden konnte, war das Organisationsteam auch auf die Hilfe der Universität angewiesen. „Ich weiß selbst, dass es nicht immer einfach ist, so große Veranstaltungen an Universitäten anzubieten“, sagt Niels. „Allerdings muss ich sagen, dass wir hier nie große Probleme hatten. Im Gegenteil, als ich mit manchen Personen in der Verwaltung telefoniert habe, meinten sie sogar, dass sie große Fans sind und sich wieder auf das Sommerkult Festival freuen.“