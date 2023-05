Heinrich-Heine-Universität Das Sommerkultfestival kehrt auf den Campus zurück

Das Campusfestival der Heinrich-Heine-Universität feiert seine zwölfte Auflage: Am 15. und 16. Juni wird der Parkplatz P2 der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zum zwölften Mal zum Hotspot der Musikszene. Organisiert von Studierenden für Studierende. Zusätzlich zur Hauptveranstaltung findet an beiden Tagen eine Afterparty bis 7 Uhr morgens im Cube Club in der Düsseldorfer Altstadt statt. Das Festival an sich bleibt dabei wie in vergangenen Jahren komplett kostenlos.

Und wie immer bisher bietet das Programm auch in diesem Jahr einige Überraschungen. Von aufstrebenden Stars bis hin zu etablierten Größen erwartet die Festivalbesucher eine beeindruckende Vielfalt an DJs und Musikerinnen und Musikern aus dem Indie-Genre. Fans tanzbarer Musik können sich am ersten Festivaltag auf die Band Lyschko und den Sänger Nand sowie die DJs Pablo Bozzi und Marie Montexier freuen. Am Freitag übernehmen die Bands The toten Crackhuren im Kofferraum, Paulinko sowie die Sängerin Zsá Zsá die Bühne des Festivals, bevor mit Justin Tinderdate und dem Get Over It Collective zwei DJ-Acts den Abschluss des Programms auf dem Campus bilden.