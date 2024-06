Kolumne Studentenleben Was wir von Kafka lernen können

Wieso setzen wir uns also nicht wie Kafka hin und nehmen mal wieder Stift und Notizbuch in die Hand? Des Weiteren ziehe ich aus Kafkas Biographie, dass man den Mut haben sollte, seinen eigenen Weg zu gehen. Das, was dir die Gesellschaft vorgibt zu sein, musst du nicht sein. Anders sein ist okay. Hätte Kafka nicht so gelebt, wie er gelebt hat, hätte er nicht das gesehen, was er in seinen Schriften zum Ausdruck gebracht hat. In dem Anderssein steckt manchmal das Geniale.