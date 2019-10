Fragen und Antworten zu neuen Bafög-Regeln : Mehr Geld für mehr Studenten

Düsseldorf Die Bafög-Sätze werden neu geregelt. Einen Antrag zu stellen, kann sich künftig auch für Studenten lohnen, die bislang leer ausgingen.

Was ist neu beim Bafög?

Video Ein neues Online-Erklärvideo des Deutschen Studentenwerks informiert über die Bafög-Neuerungen. In 73 Sekunden werden die wichtigsten Änderungen vor- und anhand von Info-Grafiken dargestellt. Erläutert wird das Bafög-Prinzip am Beispiel von Studentin Lena. Das Video findet man bei Youtube unter: youtu.be/iIK7DVPfVsI

Die Bedarfssätze steigen, die Elternfreibeträge ebenso, die Wohnkostenpauschale wird erhöht. „Es lohnt sich mehr denn je, einen Bafög-Antrag zu stellen“, sagt Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Die Verbesserungen beim Bafög, die zum Wintersemester greifen, sind weitreichend: Der Förderungs-Höchstsatz wird von bisher 735 auf 853 Euro erhöht, die Wohnkostenpauschale von 250 auf nun 325 Euro, und die Freibeträge für eigenes Vermögen und das Einkommen der Eltern steigen. Dadurch sollen wieder mehr Studierende Bafög erhalten können. Denn diese Freibeträge bestimmen, wie viel die Eltern der Studierenden verdienen dürfen, damit ihre Kinder Bafög-Leistungen erhalten. Die Freibeträge fallen je nach Familienkonstellation unterschiedlich aus, steigen aber zum Wintersemester um sieben Prozent an. Außerdem wird das Bafög familienfreundlicher: Kinderbetreuung wird statt bis zum zehnten nun bis zum 14. Lebensjahr der Kinder berücksichtigt.

Im sechsten Jahr in Folge meldete das Statistische Bundesamt nun auch für das Jahr 2018 einen neuerlichen Rückgang der Zahl der Bafög-geförderten Studierenden. So haben im Jahr 2018 rund 518.000 Studierende Bafög erhalten, das sind 39.000 weniger als im Jahr 2017. Im monatlichen Durchschnitt sank die Zahl der geförderten Studierenden von 364.000 im Jahr 2017 auf 339.000 im Jahr 2018. „Seit 2012 haben immer weniger Studierende Bafög erhalten; das ist eine Talfahrt sondergleichen“, sagt Achim Meyer auf der Heyde. „Wir appellieren an Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, ihren eventuellen Bafög-Anspruch einzufordern und nun erst recht einen Bafög-Antrag zu stellen.“