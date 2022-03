Wissenswertes rund ums Fernstudium : Studieren – Wann und wo ich will

Studieren von zu Hause aus: Im Fernstudium ist das selbstverständlich. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Service Düsseldorf Ein Fernstudium bietet das Maximum an Flexibilität und Unabhängigkeit, gleichzeitig verzichten Studierende auf soziale Kontakte und einen geregelten Hochschulalltag. Was ein Fernstudium ausmacht und für wen es geeignet ist.

Von Elena Eggert

Düsseldorf Keine Vorlesungen und keine Seminare in Präsenz. Diese Art der Hochschullehre haben in den vergangenen zwei Jahren fast alle Studierenden in Deutschland kennengelernt. Was für viele jedoch nur eine durch die Corona-Pandemie verursachte Ausnahmesituation war, gehört für Studierende an Fernhochschulen zur Normalität. Doch was ist ein Fernstudium eigentlich?

Natürlich gibt es einen Unterschied. Aber was ist bei einem Fernstudium anders als bei einem Online-Studium?

Info Früher auf dem Postweg, heute digital Altbewährt Das Konzept des Fernstudiums gibt es nicht erst seit der zunehmenden Digitalisierung. Bevor Lernmaterialien per E-Mail versendet werden konnten, nutzte man eben den Postweg. Gleiches Prinzip Hauptmerkmal der Fernlehre ist das selbstständige und ortsunabhängige Lernen. Daran hat sich nichts geändert.

Der größte Unterschied zu einem gewöhnlichen Studium ist, dass es keine Live-Vorlesungen gibt – weder in Präsenz noch online. Zwar werden den Studierenden aufbereitete Skripte und Lernmaterialien oder Videoaufzeichnungen von Vorlesungen zur Verfügung gestellt, wie sie damit umgehen, ist jedoch ihnen selbst überlassen. Denn alle sind im Rahmen des Selbststudiums dafür verantwortlich, sich das benötigte Wissen selbst anzueignen. Stundenpläne, feste Lernzeiten und Anwesenheitspflichten gibt es nicht.

Ganz allein gelassen werden sie jedoch nicht. Über Online-Plattformen oder per E-Mail können Studierende Kontakt zu ihren Lehrkräften und auch Kommilitonen halten. So werden im Übrigen auch Lernmaterialien und Prüfungsleistungen versendet oder auch Noten vermerkt.

Apropos Prüfungen: Wie wird das erlernte Wissen an Fernhochschulen überhaupt abgefragt?

Neben schriftlichen Prüfungen, die die Studierenden entweder online oder in Präsenz ablegen, wird der Lernfortschritt auch über andere Prüfungsleistungen wie schriftliche Hausarbeiten kontrolliert. Neben den Prüfungen können auch Präsenzphasen und praktische Teile des Studiums Gründe sein, auch physisch an die Hochschule zu kommen.

Germanistik, Physik, Jura – Kann man das alles an einer Fernhochschule studieren?

An Fernhochschulen können Studierende nahezu alle Fächer belegen. Das Angebot reicht von Fächern aus dem Bereich Wirtschaft, Management und Marketing über IT, Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften bis hin zu Sprachen, Sozialem und Jura, und auch Design und Kunst werden angeboten. Doch nicht alle Studiengänge können in Form eines Fernstudiums absolviert werden. Für Medizin sind beispielsweise Praxisveranstaltungen zwingend notwendig.

Keine Gespräche mit Kommilitonen auf den Fluren oder in der Mensa, keine vollen Hörsäle – schlicht kein „gewöhnlicher“ Hochschulalltag. Warum spricht das die Fern-Studierenden an?

Das Fernstudium bietet Studieren die Möglichkeit, völlig orts- und zeitunabhängig zu lernen. Alle können ihr Lerntempo und ihre Lernzeiten frei bestimmen. Durch die erhöhte Flexibilität bietet sich ein Fernstudium besonders für Studierende an, die nebenbei arbeiten oder Kinder betreuen müssen.

Ein Studienabschluss neben der Arbeit oder während der Elternzeit. Ist das möglich?

Für ein Fernstudium sind Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen zwingend notwendig. Der Aufwand sollte hierbei nicht unterschätzt werden. Wer beispielsweise nebenbei in Vollzeit arbeitet, muss sich darauf einstellen, einen Großteil seiner Freizeit in das Studium zu investieren.

In welchen deutschen Städten gibt es Fernhochschulen und -Universitäten?

Neben der ersten deutschen Fernhochschule, der AKAD Bildungsgesellschaft, die 1959 in Stuttgart gegründet wurde, und der größten Fernuniversität in Hagen (Gründung 1974) gibt es auch in zahlreichen anderen deutschen Städten bekannte Fernhochschulen, wie beispielsweise in Göttingen, Lahr, Riedlingen, Hamburg, Darmstadt, Erfurt, Bremen und Wismar. Außerdem bieten immer mehr Hochschulen und Universitäten Fernstudiengänge an.

Bei der Wahl der geeigneten Fernuniversität ist der Studienstandort irrelevant. Worauf sollte stattdessen geachtet werden?

Wer einen mit anderen Hochschulen vergleichbaren Abschluss anstrebt (beispielsweise einen Bachelor, Master oder eine Promotion), sollte darauf achten, dass die Fernhochschule durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht anerkannt ist. Neben den genannten Abschlüssen können Interessierte an Fernhochschulen aber auch einfache Weiterbildungen und Spezialisierungen absolvieren.

Auch die Voraussetzungen für ein Studium können entscheidend bei der Wahl der Fernhochschule sein. So ist abhängig von der Hochschule und dem gewünschten Fach ein (Fach-)Abitur, eine Berufsausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung, eine fachspezifische Fortbildung sowie eine Eignungsprüfung notwendig.