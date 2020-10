Gender-Diskussion : Forscher untersuchen Situation der Frauenrechte

Bielefeld Bei Diskussionen um Gender werden Gleichheitsrechte von Männern und Frauen oft in Frage gestellt. Forscherinnen der Uni Bielefeld thematisieren das in einem internationalen Projekt.

Eine internationale Forschungsgruppe an der Uni Bielefeld untersucht, warum Frauenrechte in verschiedenen Ländern zunehmend angefochten werden. Die bisherige Einigkeit über die Bedeutung von Gleichheit sei seit einiger Zeit strittig, sagte die Gender-Forscherin Julia Roth. Dies sei zum Beispiel in Ungarn, Polen, Russland, Brasilien und den USA, aber auch in Deutschland zu beobachten.