Neun Argumente für ein Studium an der Hochschule Düsseldorf

Studenten mit Kindern fördert die Hochschule Düsseldorf in besonderem Maß. Neben Kindertagesstätten in Campus-Nähe mit bevorzugter Aufnahme für Kinder von Mitarbeiten und Studenten der HSD, bietet das Familienbüro auch eine Notfallbetreuung, Ferienbetreuung, Beratungsangebote und finanzielle Unterstützungen an.