Über 400 Hochschulen zur Auswahl Eine Uni für jeden Typ

Bei Universitäten ist alles ein bisschen größer, sowohl was die Zahl der Studierenden als auch die Universitätsstadt angeht. Dadurch lernt man mehr Leute kennen und hat vor Ort ein größeres Kultur-, Sport- oder Freizeitangebot. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten und Mieten auch höher. An allen Universitäten kann man promovieren. Wenn man also schon zum Studienbeginn weiß, dass man einen Doktor machen oder forschen möchte, sollte man sich eher an einer Uni einschreiben, empfehlen die Experten vom CHE. Wer dagegen vor allem auf Nähe – beispielsweise zum Elternhaus – setzt, hat unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaft eine größere Chance, fündig zu werden. Es gibt fast doppelt so viele HAW wie Universitäten und sie sind oft auch an kleineren Standorten zu finden. Die Zahl der Studienanfänger pro Semester und pro Studiengang ist an HAW oftmals geringer. Wer schon zu Beginn des Studiums einen starken Bezug zur späteren Berufspraxis haben möchte, sollte sich an einer HAW einschreiben.