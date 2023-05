Kolumne Dozentinnenleben Wert-Stoff-Magie

Mit E-Mobilität wendet sich das Blatt. Rohstoffe wie Kobalt, Lithium und Seltene Erden sind rar, die Kupfer-Nachfrage steigt – der Kupfer-Klau auch. Dazu fallen für die Produktion einer einzigen Lithium-Ionen-Autobatterie (LIB) vier bis 15 Tonnen CO 2 an. Das neue Geschäftsmodell heißt „Wiederverwenden“. Eine Firma im Siegerland kann das, recycelt mehr als 96 Prozent aller Rohstoffe aus LIB-Akkus. Ich war dort und durfte lernen, wie die Anlage Akku-Müll von Batterie- und Autofirmen schreddert, Kunststoff- und Metallteile aussortiert. Und aus der restlichen Sulfat-Suppe „Black Mass“ die kostbaren Rohstoffe zaubert. Alles bleibt im Kreislauf, der CO 2 -Fußabdruck für neue Batterien fällt klein aus.