Kolumne Dozentinnenleben Buchstabensuppe

Überdies sind Fremdsprachen wunderschöne Kleider; in jedem von ihnen bewegen, denken und sprechen wir anders. Jedes Outfit bietet einen neuen Blick auf die Welt. Ein Geheimnis, das wir in unserer modernen Welt verloren zu haben scheinen; denn Neugierde auf Fremdes ist aktuell nicht angesagt. Dabei sind die Kulturen der anderen doch genau so wertvoll wie unsere eigene, halt nur anders. Hier daheim kommt uns der Blick für das Schöne, die Dankbarkeit, das Staunen bisweilen abhanden. Zudem haben wir es uns angewöhnt, die Welt direkt vor unserer Tür für langweilig zu halten. Machen wir den Selbstversuch: Lernen wir eine neue Sprache und erkunden das Fremde daheim; ein guter Freund nutzt dafür die EM-Spiele in Düsseldorf. Entkoppeln wir einfach unsere tägliche Umgebung von ihrer Verwendung. Tun wir so, als seien wir noch nie hiergewesen. Reisen wir mit unseren Italienisch-Kenntnissen in die Eisdiele am Ort, reden wir Arabisch mit den Bewohnern des Flüchtlingsheims unserer Stadt. Absolut empfehlenswert auch für Menschen mit Vorurteilen; die bekämen endlich mal die Chance, sich im Spiegel einer anderen Kultur zu sehen. Fremdsprachen verhindern Vorurteile und sind Lieblingsorte für immer. Aus der Verwirrung beim Lernen wird Lächeln beim Sprechen.