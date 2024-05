Kolumne Dozentinnenleben Wissen kommt von Fragen

Ich frage den Chief Technology Officer im Innovation Hub der SMS group; Von ihm weiß ich nun: Wasserstoff ist Energiequelle, wenn er, wie in der Stahlindustrie, statt Koks zum Einsatz kommt. Energieträger ist er etwa bei E-Fuels und Energiespeicher für überschüssigen Wind- und Solarstrom. Transportieren lässt er sich auch. Aber vorher gilt es, ihn zu produzieren. Entweder in der Dampfreformierung mit Erdgas – dabei entsteht Grauer Wasserstoff mit zehn Tonnen Treibhausgas pro Tonne H 2 . Oder in der Elektrolyse mit Strom, die das Wasser in Sauerstoff und H 2 spaltet. Beim aktuellen Strommix fallen hierbei 434 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde an.