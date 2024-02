Kolumne Dozentinnenleben Lust auf Arbeit

Was also tun mit 133 freien Stunden? 71 Stunden davon daddeln die Deutschen, einer Studie zufolge, im Netz. Nehmen wir doch einen Teil und greifen dem Fachkräftemangel unter die Arme! Wie immer bei Ratschlägen mache ich den Selbstversuch: an Heiligabend. In der Pflege. Mitten im Fachkräfte-Mangel, den Menschen aus Syrien, Libanon und Eritrea – von der AfD geächtet – abpuffern. Vier Stunden lang lassen wir mit Musik und Nudelsalat dreißig Demente singen und strahlen. Glücklich hängen wir hernach in den Seilen – und begreifen, dass sich Arbeit mit Sinn zu Glück kombiniert.