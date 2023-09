Kolumne Dozentinnenleben Bis zum letzten Tropfen

Sehnsucht nach Wasser beginnt bei den Schlittenhunden in Grönland. Die Freunde der Inuits verbringen den arktischen Sommer in befremdlicher Weise: Sie fressen ein- bis zweimal pro Woche und halten angekettet Siesta – bis zum kalten Schlittenwinter. Jetzt geht’s ihnen an den Kragen. Viermal so stark wie im globalen Mittel erwärmt sich die Arktis; 2021 übertraf der Regen- den Schneefall. 3000 Fellknäule liegen in Pfützen vor Ilulissat, einer Stadt mit viertausend Einwohnern. Sie ist Symbol der Klimakrise: Ihr Gletscher Sermeq Kujalleq fließt 40 Meter am Tag, verliert 40 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr, verursacht Tsunamis. Bedrohliches auch in Kangerlussuaq: Dort besteige ich das größte Inlandeis der Nordhalbkugel. 1,8 Millionen Quadratkilometer Schutzpanzer und Süßwasserspeicher. Früher drei Kilometer dick, heute Sturzflut: Brennbarer Schlamm kommt nach oben. „Siku Kisimi – das Eis entscheidet“, sagen die Inuits.