Kolumne Dozentinnenleben Was Licht bedeuten kann

Wie meine Antwort lautet? Ich denke an arktisches Licht, das die Sinne schärft und neue Sichtweisen ermöglicht. John Davis bezeichnete schon 1595 das Arktislicht als größte Würde auf Erden. Gleichmäßig helles Licht in klarer Luft. Ein Licht, das sich in den Gesichtern seiner Bewohner spiegelt und den Reichtum menschlicher Beziehungen offenbart. Ein Licht mit feinen Nuancen als Atempause. Vielleicht bin ich süchtig danach, weil es glasklar in der Nacht in mein Gesicht scheint. Krasser Widerspruch zu allen bislang erfahrenen Wahrnehmungen: Arktisches Licht regt zum Verzahnen von Traumfäden an. Vermittelt Raum und Leere – im positiven Sinne. Macht geduldig, ohne besitzen oder kontrollieren zu wollen. Das grüne Polarlicht stimmt auf Spirituelles ein. Nuannaaqaanga – sich im Tiefsten glücklich fühlen – sagen die Grönländer.