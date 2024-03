Kolumne Dozentinnenleben Komplizen gesucht

Obwohl wir wissen, was zu tun ist, kommen wir nicht in Schwung. Laufen wir den Marathon zu Ende! Hören wir nicht nach 2 Metern auf! Suchen wir Komplizen, die mitlaufen und durchhalten. Packen wir „Sufficiency“, Englisch für „Genügsamkeit“, ein. Was kann ich tun? Mit Komplizen aus der Wirtschaft Studenten für den Klimawandel qualifizieren, Fundamente für neue Berufe legen, Resilienz fördern. Das Klimathema aus 3 Kilometer Höhe runterholen, es praktisch gestalten. In Europa lassen sich Flugreisen etwa durch Nachtzüge ersetzen. Bilden wir einen positiven Kipppunkt. Die Sätze in den Klausuren meiner Studierenden machen mir Mut: „Fangen wir bei uns an. Treten wir mit der Natur, nicht mit dem Smartphone in Dialog. Praktischer Fortschritt statt globales Gelaber“. Ich freue mich aufs neue Semester und neue Klima-Komplizen.