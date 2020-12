Hochschule : E-Learning-Angebot für Schüler an der Heine-Uni

Düsseldorf Ein neuer Kompass der Düsseldorfer Uni-Bibliothek soll Schülerinnen und Schüler bei der Literatursuche unterstützen. Außerdem wird auch die Medienkompetenz der Teilnehmer geschult.

(RP) Zum Start in die Facharbeitszeit an den weiterführenden Schulen präsentiert die Universitäts-und Landesbibliothek Düsseldorf (ULB) ein Online-Angebot, das bei der Literatursuche unterstützt: den ULB-Kompass für die Schule. Zu den Themen gehören diese Fragestellungen: Wie finde ich ein Thema für meine Facharbeit? Wie kann ich Suchmaschinen gezielt nutzen? Woran erkenne ich überhaupt eine seriöse Website? Und wie finde ich in der Bibliothek geeignete Literatur?

Der Kompass der Uni-Bibliothek soll Schülerinnen und Schüler bei der Literatursuche unterstützen. In fünf kurzen Lernmodulen wird erklärt, was bei der Themenfindung beachtet werden sollte, welche Tricks bei der Suche im Internet weiterhelfen und wie Literatur vor Ort in der Bibliothek gefunden werden kann. Indem der Kompass einen Schwerpunkt auf die gezielte Recherche nach Online-Quellen legt, schult er zusätzlich die Medien- und Informationskompetenz. Zudem hilft er ihnen, auch unter Corona-Bedingungen, mit angemessenem Aufwand Zugang zu Literatur zu erhalten.

Der Kompass kann am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone bearbeitet werden. Lehrkräfte können entscheiden, ob sie das Angebot gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler in der Schule durchgehen oder diese den Kompass zu Hause bearbeiten lassen. Die Bearbeitung dauert etwa 45 Minuten, anschließend folgen Fragen zur freiwilligen Kontrolle des Erlernten. Die Uni-Bibliothek hat den Kompass für die Schule außerdem in der Vortragsreihe „Live – Vorträge zur Studienwahl“ präsentiert. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.ulb.hhu.de/link/hhuvortragsreihe. Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung einfach online möglich.