Der Meisterschüler von Tomma Abts, Alexander Basil, malt sich selbst in den rosigsten Tönen und lädt die BetrachterInnen in seine privaten Umgebungen ein. Verschiedenene Größenverhältnisse findet er spannend und konstruiert Bildräume auf eine humoristische Weise. Der 25-Jährige hatte bereits zahlreiche Ausstellungen und sich einen Namen in der Kunstwelt gemacht.

