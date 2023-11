Studiengänge für Sportler Hoch hinaus mit dem richtigen Trainer

Mit dem Bachelor „Sportwissenschaft und Training“ können die Absolventen sowohl in Breitensport- und Profivereinen, in Leistungsstützpunkten, im Gesundheits- und Rehasport wie auch als selbstständiger Coach und Trainer arbeiten. „Die Integration von Trainingslizenzen im Studienverlauf komplettiert die Kompetenz für eine erfolgreiche Trainerkarriere und hebt die Ausbildung auf ein neues Niveau, welches den hohen Bedarf an qualifizierten Trainern in Deutschland besser decken kann“, so Held. Das Studium richtet sich an Schulabgänger mit Hochschul- oder Fachhochschulreife, die einen beruflichen Einstieg in die professionelle Sportbranche anstreben ebenso wie an Leistungssportler, die sich flexibel auf die Zeit nach ihrer aktiven Karriere vorbereiten wollen oder Übungsleiterinnen oder Mitarbeiter der Sportbranche ohne akademischen Abschluss.