Bildung : Duden baut seine Lernplattform aus

Berlin Der Duden hat seine Online-Plattform Learnattack wegen der großen Nachfrage überarbeitet. Künftig wird das Online-Portal zusätzlich besser auf die Nutzung von Lehrkräften zugeschnitten sein.

Die Digitalisierung des schulischen Lernens ist seit Jahren auf einem trägen Vormarsch. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach digitalen Lernformaten gesteigert. Wie sonst hätte Unterricht auf Distanz stattfinden können? Moodle ist die wohl geläufigste Lernplattform. Weitere bekannte Namen sind Sofatutor, Scoyo, Serlo und Schlaukopf. Der Duden hat die Online-Lernplattform Learnattack. Diese wurde jetzt ausgebaut – mit einem speziellen Zugang für Lehrkräfte. Er soll die Nutzung des Portals für Lehrer erleichtern. So werden die Schüler-Accounts einer Lerngruppe jetzt automatisch erstellt. Die Lehrkraft erhält die Zugangsdaten, die sie dann an die Lernenden weitergibt. Dadurch wird ein Problem aus datenschutzrechtlicher Sicht behoben: Zuvor mussten die Lehrer eine Einverständniserklärung der Eltern haben. Weiter erhalten die Lehrkräfte eine Übersicht von allen Lernenden in ihrer Gruppe. Für jeden Schüler ist eine individuelle Lernstatistik einsehbar. Laut Learnattack könne so der Lernfortschritt individuell verfolgt und eingeschätzt werden. Daran kann dann die weitere Gestaltung des Unterrichts für die gesamte Klasse oder einzelne Schüler angepasst werden.