Kolumne Dozentinnenleben Was das Abitur wert ist

Für alle Schulabgänger gilt – wie schon vor 50 Jahren – das Abi ist soviel wert, wie ich daraus mache. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass einem auch mit einem sehr guten Abi nicht alle Lerninhalte eines Studiums in den Schoß fallen werden, finde ich gut. Das lässt Erstsemester ihr Studium vom ersten Tag an wirklich ernst nehmen, trotz aller Ablenkung und toller Ersti-Partys. Und dieses Bewusstsein führt vielleicht dazu, dass manche ihren Studienwunsch etwas genauer betrachten und sich gut über die Inhalte informieren und vor allem die Anforderungen, die so ein Studium stellt, in den Blick nehmen.