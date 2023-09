Kolumne Dozentinnenleben Ein Hoch auf das wahre Unileben

Und heute? Eine unfreiwillig verlängerte Kindheit, eine Zeit der freiwilligen Einsamkeit, der scheinbaren Teilhabe am Leben per Handy und Bildschirm. Brauchen wir bald wie in Großbritannien ein „Ministry of Loneliness“, ein Einsamkeitsministerium? Wir haben an den Hochschulen alle die Aufgabe, nein, die Verpflichtung, unseren Studis nahezubringen, wie schön, inspirierend, mitreißend und den Geist erweiternd Präsenzveranstaltungen sind, wie toll es ist, vor Ort und mit anderen zu lernen, zu diskutieren, gemeinsam Zeit zu verbringen, gemeinsam die Wissenschaft voranzutreiben, Gleichgesinnte zu haben. Von Partys und durchgequatschen Nächten will ich gar nicht erst schwärmen. Und das hier ist auch ein Appell an die Eltern: Gebt euren Kindern einen Schubs, lasst sie nicht nur nach Kanada oder Australien reisen, sondern schickt sie an ihre Uni!