Interview mit Schulleiter Martin Fugmann : Digitalisierung und Schule – wenn der Wandel gelingt

Die Digitalisierung der Bildung bringt viele Chancen und Möglichkeiten mit sich. Bisher sind aber nur wenige Schulen so gut ausgestattet, wie die auf den Fotos. (Symbol) Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Viele Schulen waren in der Corona-Krise aufgeschmissen. Nicht so ein Gymnasium in Gütersloh. Dort konnte der Unterricht auch im Lockdown nach Stundenplan fortgeführt werden. Schulleiter Martin Fugmann spricht im Interview darüber, wie digitale Bildung funktionieren kann.

Herr Fugmann, die Corona-Krise stellt das Bildungssystem vielerorts vor große Probleme, vor allem als der erste Lockdown kam, war das für viele Schulen eine Herausforderung. Wie war das an Ihrer Schule?

Martin Fugmann Wir waren schulisch auf die Pandemie sehr gut vorbereitet. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gab, aber die Pandemie war für uns schulisch gesehen weniger problematisch als das bei anderen Schulen der Fall war. Der Online-Unterricht hat bei uns von Tag eins an hundert Prozent funktioniert. Die Schülerinnen und Schüler konnten auch zuhause weiter nach Stundenplan unterrichtet werden. Es gab ein schulisches Gesamtkonzept für digital gestützten Unterricht.

INFO Martin Fugmann war Schulleiter im Silicon Valley Foto: privat Werdegang Martin Fugmann hat sich schon immer für Technik begeistert. Er ist Lehrer für Englisch und Musik und leitete erst das Gymnasium Bad Meinberg, bis er 2010 in den USA im Silicon Valley die Leitung der German International School übernahm. 2016 kam der 59-Jährige zurück nach Deutschland, wo er Schulleiter des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums in Gütersloh wurde. An seiner Schule hat er die E-Learning-Plattform „NerdL“ eingeführt.

Was haben Sie anders oder besser gemacht als andere Schulen?

Fugmann Wenn Sie zu uns kommen, dann würden Sie sich wundern, denn wir sind alles andere als eine moderne Schule, das Gebäude wurde 1927 errichtet und ist sanierungsbedürftig. Aber entscheidend ist, dass an jeder Ecke dieses Gebäudes WLAN und schnelle Netzanbindung vorhanden sind. Wir arbeiten schon lange digital, am ESG haben wir schon im Jahr 1999 angefangen zu digitalisieren. Das heißt, damals gab es schon den ersten Aufschlag mit einer Laptop-Klasse, finanziert von der Elternschaft. 2016 bin ich schließlich an die Schule gekommen und habe mich gefreut, die Offenheit vorzufinden, über eine individuelle Ausstattung mit einem Endgerät für jedes Kind nachzudenken, und das haben wir dann auch sehr schnell realisiert, von Klasse 7 bis zur Oberstufe und jüngst auch für die Klassen 5 und 6. Flankierend zur technischen Ausstattung haben wir 2016 eine E-Learning-Plattform eingeführt. Bevor ich ans ESG kam, war ich sechs Jahre lang Schulleiter der German International School im Silicon Valley in den USA und habe von dort „NerdL“ mitgebracht. Damit arbeiten wir seitdem konsequent.

Was ist NerdL?

Fugmann Es ist ein Lern-Management-System, programmiert von Sebastian Geus, einem Lehrer aus Berlin, und auch ich war an der Entwicklung beteiligt, sowie Experten aus dem Silicon Valley. So eine Plattform ist für das digitale Lernen essenziell. Neben der individuellen Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten braucht es vor allem Plattformen, die zeitgemäße Unterrichtsmethoden fördern und abbilden. Denn wenn wir den analogen Unterricht einfach „stumpf“ ins Digitale übertragen, funktioniert das nicht. Es braucht digitale Lernräume mit verschiedensten Tools. Man kann es vielleicht mit dem Online-Handel vergleichen: Digitale Bildung ohne eine funktionierende Plattform ist wie Online-Shopping per Telefax.

Wie sieht die Nutzung von NerdL im Alltag aus? Wie kann man sich das Lernen mit einer E-Learning-Plattform konkret vorstellen?

Fugmann Wir haben die Lernplattform auf den Stundenplan aufgebaut, nehmen wir also als Beispiel Klasse 5c an unserer Schule. Die haben montagmorgens in der ersten Stunde Mathe. Zum Schulbeginn loggen sie sich zuerst in ihren eigenen Account auf NerdL ein und klicken in ihrem digitalen Stundenplan auf die Mathestunde. Dann geht ein Fenster auf. Dort werden Aufgaben gestellt, in dem Fenster wird aber auch unter anderem zu virtuellen Kooperationsräumen verlinkt, sodass die Schüler auch Gruppenarbeiten machen können. Es gibt außerdem eine synchrone Chatfunktion, die die Schüler verwenden können, um mit der Lehrkraft zu kommunizieren. Und Feedback-Möglichkeiten. Die Lehrkraft kann auch immer überprüfen, woran die Kinder gerade arbeiten, wie weit sie sind. Wir haben auch schon Klassenarbeiten über NerdL geschrieben. Und wir setzen auch, allerdings sehr behutsam, das Videoconferencing ein. Oft machen wir es so, dass wir zu Beginn der Unterrichtsstunden über die Videokonferenz eine Einführung in die Stunde geben und dann arbeiten die Schüler alleine weiter.

Was ist mit den Schülerinnen und Schülern, die kein gutes Internet zu Hause haben oder keine Möglichkeit, in Ruhe und ungestört zu lernen?

Fugmann Für die Kinder, die von diesen Problemen betroffen sind, haben wir während der Lockdownphasen in 2020 die Möglichkeit angeboten, vor Ort in der Schule Lernräume aufzusuchen, die von Lehrkräften beaufsichtigt werden. Um das aber pandemisch sinnvoll zu gestalten, durfte das bei uns in der Schule beispielsweise die Zahl 100 nicht überschreiten. Dafür haben wir ein Online-Buchungssystem entwickelt, über das die Kinder Lernräume buchen konnten. Wir haben dann am Abend vorher gesehen, wer alles da ist und konnten die Räume zuteilen.

Reichten diese Kapazitäten aus?

Fugmann Ja, es waren nicht viele Kinder, die das Angebot in Anspruch genommen haben. Das hängt aber, das muss man auch erwähnen, viel mit der sozialen Zusammensetzung unserer Schulgemeinde zusammen. Eltern haben uns aber auch zurückgespiegelt, dass Kinder über die Struktur der Lernplattform wirklich beschäftigt sind, das heißt, sie müssen morgens aufstehen und angezogen einmal in Zoom gehen, das ist eine Auflage bei uns. Als Check-in sozusagen. Es gibt verbindliche Einzelsprechstunden und zusätzlich fest verankterte virtuelle Klassenzusammenkünfte, um Verbindung zu den Schülern zu halten und Beziehung zu pflegen.

Die Digitalisierung der Bildung hat also vor allem zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern selbstständiges Arbeiten zu ermöglichen?

Fugmann Ja, aber nicht ausschließlich. Digitales Lernen bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Es wurde nur gesellschaftlich und politisch lange nicht anerkannt, welche Beiträge Digitalität zur Lösung vieler Probleme im Bildungsbereich liefern kann. Sehen Sie, ich bin jetzt 59 Jahre alt. Seit meinem ersten Jahr als Lehrer gab es Schulleistungsstudien – und in diesen Schulleistungsstudien war immer die Rede davon, dass es uns nicht hinreichend gelingt, die Schere zwischen den bildungsfernen und den bildungsnahen Elternhäusern zu schließen, dass es uns nicht gelingt, Schülern mit Migrationshintergrund angemessen und zufriedenstellend Hilfestellung zu leisten, das immer noch ungelöste Handlungsfeld der Inklusion kommt hinzu.

Inwiefern bieten E-Learning-Plattformen da eine Lösung?

Fugmann Ich habe in meiner Zeit in den USA verschiedene Schulen besucht, die alle inklusiv gearbeitet haben, mit geistig behinderten und mit körperlich behinderten Kindern – und jedes dieser Kinder ist digital gestützt gefördert worden, auf allen Kanälen. In Deutschland gibt es so etwas nicht. Da brauchen wir eine neue Haltung. Der Gedanke, dass Schülerinnen und Schülern mit völlig unterschiedlichen kognitiven, sozialen, kulturellen und emotionalen Voraussetzungen durch ein einheitliches Bildungssystem geschleust werden können, ist nicht länger tragbar. Das funktioniert nicht. Die Schüler müssen doch eine personalisierte Auswahl an Lernangeboten, Lerninhalten und Lernwegen bekommen und eine Auswahl an Inhalten und Bildungswegen, die ihre Bedürfnisse und ihre Voraussetzungen berücksichtigt. Und personalisiertes Lernen ist nur digital gestützt möglich.

Wie sieht Ihre Ideallösung für das digitale Klassenzimmer aus?

Fugmann Jedes Kind und jede Lehrkraft braucht ein von der Schule bereitgestelltes Endgerät und es muss eine Lernplattform mit einer durchdachten pädagogischen Konzeption geben, die die wirklichen Bedarfe der Kolleginnen und Kollegen beim Unterricht und die Bedarfe der Kinder beim Lernen berücksichtigt.

Wie können wir uns die Schule der Zukunft vorstellen?

Fugmann Es wird immer einen Verbund von analogen und digitalen Zugängen geben, da bin ich fest von überzeugt. In diesen Blended-Learning-Formaten werden wir in Zukunft auch zunehmend interdisziplinär, das heißt, überfachlich denken. Ich glaube deshalb nicht, dass Schulbücher in gedruckter Form einmal der Vergangenheit angehören werden. Sondern es wird viel mehr so sein, dass Schüler synchron, asynchron, analog und digital arbeiten lernen. Ich kann mir auch keine Schule ohne Bücher vorstellen. Der Unterricht im Klassenraum, mit physischer Anwesenheit von Schülern und Lehrkräften, das macht Schule aus und diese Situation wird auch nicht verschwinden, doch sie wird zunehmend aufgebrochen werden, in asynchrone Phasen, in Selbstlernphasen, wo die Kinder nicht mehr lehrergesteuert sondern digital gesteuert arbeiten, und auch digital gestützt Rückmeldung bekommen über ihren Leistungsstand und über ihren Kompetenzerwerb, auch zur Selbstreflektion.

Gibt Corona den entscheidenden Anstoß für ein Umdenken?

Fugmann Ja, das glaube ich schon. Diese Phase jetzt ist entscheidend. Wir hatten ja alle nach dem ersten Lockdown, und in Gütersloh ja auch nach dem zweiten Lockdown noch vor den Sommerferien, wegen des Corona-Ausbruchs bei Tönnies, gehofft, dass sich etwas ändern würde. Aber dann kam die Devise: Klausuren, Präsenzunterricht, Abitur – alles bleibt, wie es war. Da hat sich erheblich Widerstand aufgebaut. Und deswegen denke ich, dass jetzt die Phase beginnt, in der sich Politikerinnen und Politiker, wie beispielsweise Frau Gebauer, korrigieren müssen.

Das hört sich aber noch nach einem langen Weg an…