Zeugnisse, Studium, Examen Was der Abschluss aus dem Ausland wert ist

Dazu gibt es die Infomationsdatenbank „Anabin“ der Kultusministerkonferenz. Sie ist öffentlich zugänglich. Dort findet man eine Liste mit von Deutschland anerkannten internationalen Hochschulen und deren Abschlüsse und Abschlusstypen. Auch Informationen zu den Bildungssystemen anderer Länder sind dort abrufbar. Suche ich also beispielsweise eine bestimmte Hochschule aus Indien, zeigt mir das Symbol „H+“, dass sie von Deutschland grundsätzlich anerkannt wird. Zusätzlich muss der an dieser Hochschule erworbene Abschluss dann noch die Kriterien für die Vergleichbarkeit zu einem deutschen Abschluss erfüllen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn in der Bewertung zum Abschluss oder Abschlusstyp der Eintrag „entspricht“ steht. „Allein in den Vereinigten Staaten gibt es um die 5000 anerkannte Hochschulen“, sagt Matthias Enders. „Wir bemühen uns, Anabin aktuell zu halten, vollständig ist die Datenbank aufgrund der ständigen Entwicklungen in den ausländischen Bildungssystemen aber nicht.“ Und was ist, wenn ich einen Abschluss etwa von einer indonesischen Hochschule habe, die in Anabin gar nicht aufgeführt ist? Dann heißt es für das Team der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen: Recherche! Etwa über Kontakte in örtlichen Ministerien oder mit den Hochschulen muss herausgefunden werden, ob die Hochschule staatlich anerkannt ist und wie die Hochschulgesetze des Landes sind.