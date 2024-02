Deutschlandticket So viel kostet das Studententicket ab 1. März

Studierende an zahlreichen Hochschulen des westfälischen Tarifraums erhielten ab dem 1. März das Deutschlandsemesterticket. Eine spätere Ticket-Einführung könne vielfältige Gründe haben, erklärte der Verbund. So gebe es im Westfalentarifgebiet Hochschulen, die ihre Lehre in Trimestern anböten. Dort werde es das Semesterticket voraussichtlich in den Sommermonaten 2024 geben. Andere Hochschulen starteten zum Wintersemester.