Hochschule : „Ein Studium macht immer Sinn“

Er sieht keinen Grund, den Universitäten fern zu bleiben: Frank Ziegele ist Geschäftsführer des Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Foto: Arne Weychardt/arne weychardt

Düsseldorf Der Geschäftsführer des Centrum für Hochschulentwicklung macht dem Corona-Jahrgang 2020 Mut. Auch unter erschwerten Rahmenbedingungen böten die Hochschulen viele Möglichkeiten der Lehre und des Lernens.

Von Isabelle de Bortoli

Es war ein Abitur unter besonderen Voraussetzungen, das der Jahrgang 2020 absolviert hat. Abrupt endete Mitte März die Schule, dann gab es große Unsicherheit darüber, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden können und sollten. Auch machten sich die Abiturienten Sorgen um ihre Noten. Nun sind die Zeugnisse vergeben, und die Wahl des Studiums steht an. Doch wie läuft das in diesem Jahr überhaupt ab? Frank Ziegele, Geschäftsführer des gemeinnützigen CHE Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh, macht dem Corona-Jahrgang Mut: Erstsemester sein klappt auch in Pandemie-Zeiten – wenn auch das Semester meist später startet.

Herr Ziegele, ist es überhaupt sinnvoll, jetzt in ein Studium zu starten?

info Wie und wo man sich bewerben kann Plattform Die Stiftung für Hochschulzulassung koordiniert die Bewerbung für Studiengänge einschließlich der Vergabe von zulassungsbeschränkten Studienplätzen in medizinischen Fächern und in Pharmazie. Infos im Internet unter www.hochschulstart.de Zahlen Im vergangenen Wintersemester waren rund 766.400 Studierende an Hochschulen in NRW immatrikuliert.

Ziegele Klar ist es sinnvoll, ein Studium zu starten. Bei der Entscheidung, was man nach dem Abi macht, sollte man sich nicht von Bedenken gegen ein Studium aufgrund von Corona leiten lassen. Die Hochschulen bieten ihre Studiengänge uneingeschränkt an, während andere Optionen nach dem Abi, wie etwa ein Auslandsaufenthalt, im Moment viel schwieriger umzusetzen sind. Und unter Karriereaspekten ist ein Studium genauso sinnvoll wie vor Corona. Im zu Ende gehenden Semester mussten die Hochschulen im laufenden Betrieb auf Online-Lehre umstellen, da war zwangsläufig einiges chaotisch. Jetzt liegen aber Erfahrungen vor und es ist davon auszugehen, dass an den meisten Hochschulen im kommenden Semester ein planmäßiges und geordnetes Studium möglich sein wird.

Auf welche Situation an den Unis müssen sich die Erstsemester einstellen?

Ziegele Die Situation an den Hochschulen wird dennoch weiter eine besondere sein: Ich gehe davon aus, dass wenige Hochschulen weiter rein online lehren werden, die überwiegende Zahl plant aber ein gemischtes „Hybridsemester“. Das heißt, es wird Präsenzveranstaltungen vor Ort geben, bei denen man in größere Räume ausweicht und dadurch Abstandsregeln wahrt. Ein erheblicher Teil des Studiums wird aber weiter online angeboten, Präsenz- und Onlinephasen werden sich also abwechseln. Die Möglichkeit zu Präsenzphasen ist alleine dadurch eingeschränkt, dass es nur eine begrenzte Zahl hinreichend großer Räume gibt, um die Hygienestandards zu erfüllen. Das Gute ist: Da somit geplant ist, dass sich Erstsemester auf dem Campus begegnen können, besteht die Möglichkeit, die Mitstudierenden kennenzulernen. Studium lebt ja bekanntlich auch davon, dass man Lerngruppen bildet, Inhalte miteinander diskutiert und Freundschaften schließt. In der reinen Online-Lehre im aktuellen Semester war dies erschwert. Aber natürlich leben wir in allen Bereichen des Lebens, auch an den Hochschulen, mit der Gefahr einer neuen Welle der Pandemie, die dies über den Haufen werfen kann. Deswegen nicht zu studieren würde aber bedeuten, den Kopf in den Sand zu stecken.

Der 15. Juli ist normalerweise der Bewerbungstermin für alle zulassungsbeschränkten Fächer. Ist das in diesem Jahr auch der Fall?

Ziegele Aufgrund der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr Verschiebungen. Für Studienplätze in Human-, Tier- und Zahnmedizin sowie in weiteren Studiengängen, die über die Stiftung für Hochschulzulassung vergeben werden, ist der Bewerbungsschluss in diesem Jahr auf den 20. August verlegt worden. Wer nicht erst in diesem Jahr sein Abitur gemacht hat, hat nur bis zum 25. Juli Zeit. Für alle übrigen Studiengänge, also sowohl örtlich zulassungsbeschränkte als auch zulassungsfreie Angebote, sollte man sich bei den einzelnen Hochschulen über die Fristen informieren. Die meisten Hochschulen werden die Zeiten ebenfalls entsprechend anpassen, aber es gibt keine bundeseinheitliche Regelung. Das kann sogar an einer Hochschule von Studiengang zu Studiengang verschieden sein. Für Studiengänge ohne NC kann man sich in der Regel noch länger anmelden. Die meisten Hochschulen werden den Semesterbeginn in diesem Herbst übrigens auf den 2. November verschieben.

Wie kann so ein digitales Erstsemester überhaupt aussehen?