Einstieg ins Berufsleben Studiert – und dann?

Auch Daniel (25), der an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit Erfolg den Master in BWL absolvierte, berichtet Ähnliches: „Von Anfang an habe ich die Suche als mühsam und schwierig wahrgenommen.“ Die Zuversicht, den richtigen Job zu finden, sei an manchen Tagen mal größer und mal kleiner gewesen. Beide Absolventen stellten fest, dass sie im Laufe der Zeit ihre Anforderungen und Erwartungen an den ersten Job gesenkt haben, nachdem sie einige Absagen erhalten hatten. Mit jeder Woche, die ohne Einladung zu einem Vorstellungsgespräch verging, kamen zusätzlich vermehrt Selbstzweifel auf. Leonore hätte es geholfen, schon im Studium mehr Praxiserfahrungen durch kleine Jobs und Praktika zu sammeln. Außerdem würde sie sich eine Plattform wünschen, die Stellenergebnisse besser auf ihr eigenes Interesse, Fähigkeiten und Bedürfnisse zugeschnitten gefiltert hätte. Auf die Frage, was Daniel die Jobsuche erleichtert hätte, antwortete er: „Seien wir ehrlich: Vitamin B“. Nach rund zwei Monaten der Suche haben mittlerweile beide einen passenden Job gefunden. Nichtsdestotrotz war es für sie kein leichtes Unterfangen.