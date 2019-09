Hochschulgesetz NRW : Mehr Freiheit gibt es nur für die Lehre

Zum Wintersemester tritt das neue Hochschulgesetz der Landesregierung in Kraft. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Isabel Pfeiffer-Poensgen ist zufrieden. Mit dem neuen Hochschulgesetz in NRW habe man die Voraussetzungen erhöht, „ein gutes und erfolgreiches Studium“ zu ermöglichen, sagt die parteilose NRW-Wissenschaftsministerin. Das sehen gewiss nicht alle 782.000 Studierende so, die im anstehenden Wintersemester an den 70 Hochschulen im Land lernen. Schon während der gesamten Beratungsphase gab es viele Proteste. Wir erklären, was sich im Wesentlichen ändert, und warum nicht alle Studierenden die Begeisterung der Ministerin teilen.