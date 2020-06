Cyber Security Management an der Hochschule Niederrhein : Für die Zukunft bestens aufgestellt

Es kann endlich losgehen: Prof. Dr. Gudrun Stockmanns, Prof. Dr. René Treibert (l.) und Prof. Dr. Thomas Meuser bringen sich in Stellung. Sie sind die Gründungsmitglieder des neuen Studiengangs, der ab September auf dem Cyber Management Campus, im Monforts Quartier in Mönchengladbach, starten wird Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Im Februar 2020 wurde der Cyber Campus NRW ins Leben gerufen. Zum Wintersemester startet der neue Studiengang an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Studierende werden dort zu Experten für Datensicherheit ausgebildet.

Die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft nimmt an Geschwindigkeit erheblich zu. Dieser Sachverhalt wird in der aktuellen Situation durch die Coronavirus-Pandemie sichtbar verstärkt. Unzählige Besprechungen erfolgen derzeit täglich im Rahmen von Videokonferenzen. Relevante Dokumente werden über Cloud-Plattformen oder per E-Mail, oftmals unverschlüsselt, ausgetauscht. Ohne eine gut organisierte und technisch sichere Informations- und Kommunikationstechnologie kann das jedoch nicht funktionieren. Ein hohes Maß an Informationssicherheit ist eine Grundvoraussetzung für Digitalisierung. Mit anderen Worten: Digitalisierung ohne Informationssicherheit ist nicht möglich.