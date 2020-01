Botanischer Garten an der Heinrich-Heine-Universität : Exoten unter Glas

Botanischer Garten an der Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf 70.000 Menschen besuchen jährlich den Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Uni. Leiterin Sabine Etges hat immer neue Ideen.

Hinter den Glasscheiben der 13 Meter hohen Orangerie steht Grün an Grün. Dicht beieinander überwintern hier Kübelpflanzen, die mit deutschen Minustemperaturen nicht zurechtkommen würden. „Im Sommer finden hier Veranstaltungen statt“, berichtet Sabine Etges. „Dann stehen die Pflanzen draußen.“ Als wissenschaftliche Leiterin ist Etges für den Bestand im Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf verantwortlich. Sie achtet darauf, dass alle Pflanzen richtig ausgezeichnet sind, kontrolliert den Saatgutaustausch mit anderen Gärten und beaufsichtigt Pflanzenkulturen, die unter Artenschutz stehen und deshalb außerhalb ihrer Lebensräume hier im Garten gezogen werden – sogenannte Ex-situ-Kulturen.

„Ein Beispiel für eine solche Ex- situ-Kultur ist der Sophora toromiro“, sagt sie und weist auf einen filigranen Baum mit winzigen Blättern, der gleich hinter dem Eingangstor der Orangerie steht. Diese sei die einzige heimische Baumart der Osterinseln, gelte dort jedoch schon seit Ende der 50er Jahre als ausgestorben. „1988 ist durch Zufall entdeckt worden, dass im Botanischen Garten in Bonn ein Toromiro steht. Seitdem wird diese Pflanze gezielt vermehrt. Auch unser Exemplar kommt aus Bonn“, erzählt Etges.

Zeiten In den Wintermonaten von November bis einschließlich Februar ist der Garten montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.

Wahrzeichen Der Botanische Garten an der HHU wurde 1974 gegründet und 1979 eröffnet. Wahrzeichen ist sein 18 Meter hoher Kuppelbau, dessen runde Glaskuppel aus 630 dreieckigen Fenstern besteht.

Zum Überwintern mag der Toromiro Temperaturen von etwa zehn Grad, so wie die anderen rund 200 Kübelpflanzen, mit denen er sich die Orangerie teilt. Sie alle stammen aus eher mediterranen Klimazonen. Die Pflanzen, die im Südafrika-Haus und im Kuppelgewächshaus stehen, bleiben auch über den Winter dort stehen. Exotische Arten wie den Großen Drachenbaum, die Kängurupfote und die Wollemie können sich Besucher das ganze Jahr über in den beiden Häusern anschauen. Vier Gartenmeister und ihre Mitarbeiter sorgen für die teils seltenen Pflanzen. „Gärtner zu finden, die eine solche Vielfalt kultivieren können, ist gar nicht so einfach“, sagt Etges. Wer hier arbeite, müsse sich mit besonderen Arten auskennen und auch spezielle Schädlinge oder Krankheiten erkennen können. Im Botanischen Garten werden auch Nachwuchsgärtner ausgebildet. Acht bis zehn Auszubildende beginnen hier jedes Jahr ihre Lehre. Darüber hinaus helfen Ehrenamtliche bei der Pflege der Pflanzen mit.