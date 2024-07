Auf Tour durch Sri Lanka Dort wo der Zimt wächst

Die weiteren Wochen ging es für mich durch den inneren Teil des südöstlich von Indien liegenden Inselstaates. In der Bergregion bei Ella war es so kühl, dass ich am Abend sogar mit meiner Steppjacke die Unterkunft verließ – wer hätte das gedacht. Während einer Zugfahrt von dem Bergdorf nach Kandy ließ ich Teeplantagen an mir vorbeiziehen. Der über 2000 Jahre alte Höhlentempel bei Dambulla fesselte meinen Blick an die Felsmalereien. Ich bestieg den Pidurangala Felsen in Sigiriya und fühlte mich wie im Film „König der Löwen“. Mit dem Bus fuhr ich abschließend zur Ostküste nach Trincomalee. Vor Ort war gerade keine Saison, aber einzelne Reisende hatte es trotzdem hier hin verschlagen – mich ja auch. Ganz entspannt ließ ich die letzten Tage auf Sri Lanka ausklingen.