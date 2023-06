Schreibblockaden, Zeitmanagement Angstfrei durch die Bachelorarbeit – so gelingt’s

„Die eingeplante Zeit muss auch mit konkreten Aufgaben gefüllt werden, denn die Zeit allein nützt nichts“, betont Rettmann. Das Schlüsselwort lautet hier: „konkret“. Das Ziel, sich in einer bestimmten Woche über ein Thema zu informieren und etwas darüber zu lesen, sei oftmals viel zu ungenau. Besser: Am Montag von neun bis elf Uhr den Textabschnitt X, auf Seite Y lesen und im Anschluss bis zwölf Uhr die wichtigsten Argumente herausgearbeitet haben. Das klingt schon deutlich konkreter. Expertin Rettman weist darauf hin: „Die großen Aufgaben müssen zergliedert werden. Dann sind sie für uns fassbar“. In diesen kleinen Schritten stellt die Bachelorarbeit auch gar nicht mehr das in ihren Worten „Angstgespenst der großen diffusen Aufgabe“ dar, sondern eher viele kleine Häppchen. Die können den Schreibenden nur wenig anhaben. Außerdem: „Uns Menschen motiviert das Abschließen von Aufgaben“, fügt die Beraterin hinzu. Je kleiner die Schritte also, desto schneller sind sie erfüllt. Das motiviert weiterzumachen. Und seien wir ehrlich: Wer lehnt schon ein weiteres Häppchen ab?