Arbeiten wo andere Urlaub machen „Für die jüngere Generation macht Arbeit einfach nicht mehr ihr Leben aus“

Startup Lubyo steht für „Let Us Be Your Office“. Nikolas Schillings und Roman Matyushkin haben das Startup gegründet. Sie erhalten eine Förderung über das Gründungsstipendium NRW für zwölf Monate. „Es umfasst keinen hohen Betrag, aber wir können unsere Mieten davon bezahlen. Daher haben wir jetzt ein Jahr Zeit, damit sich unser Unternehmen entweder so gut und schnell entwickelt, dass wir bereits Umsätze machen oder wir suchen erneut externe Finanzierungen“, sagt Matyushkin.

Info Näheres zu Lubyo unter www.lubyo.com.