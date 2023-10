Kolumne Studentenleben Das Leben spüren

Mein WG-Mitbewohner und ich haben uns entschieden, in den Semesterferien gemeinsam nach Frankreich zu fahren. Unsere Unterkunft liegt in einem Dorf am Rande der Jura-Alpen. An einem Freitagnachmittag wollten wir hoch hinaus. Unser Ziel: der Colomby de Gex, ein Aussichtsberg des Hochjuras. Klingt beeindruckend? Das war es auch. Zwischen uns und dem Berggipfel lagen allerdings noch über 1000 Höhenmeter. Der Tag war bereits vorangeschritten, aber uns störte das nicht, wir naiven Köpfe sagten uns: „Egal, wir haben Bock drauf.“ Also wanderten wir los. Das Handy als Guide und den Blick immer auf die Füße gerichtet. Während des steilen Anstiegs nahmen die Gespräche zusehends ab. Anstrengung macht stumm.