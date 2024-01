Kolumne Studentenleben Alles im Fluss

Und dennoch wollte ich mich bemühen, meinen Kopf nicht zum Rauchen zu bringen oder mich zu überarbeiten. Ich wollte alles in seinem natürlichen Fluss ablaufen lassen, ganz im Sinne Heraklits. Dabei dachte ich an ein seichtes Gewässer, einen gleichmäßigen Strom. Was mir zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht klar war, ist die Anstrengung, die ich aufbringen müsste, um den Fluss nicht zu einem reißenden Strom werden zu lassen.