Kolumne Studentenleben Mein Podcast und ich

Im vergangenen Semester habe ich einen Uni-Kursus besucht, der sich genau mit diesem „neuen“ und doch schon seit rund 20 Jahren bestehenden Audioformat beschäftigt hat. Wir Teilnehmenden waren etwas verdutzt, als der Dozent in der ersten Stunde bekannt gab, eine Pilotfolge unserer eigenen Podcast-Idee sei Ziel dieses Seminars. Dabei war sein Vorhaben gar nicht so abwegig. Laut der Bitkom-Studie hat bereits ein Fünftel der Befragten darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast aufzunehmen. Dass wir Seminarteilnehmenden ebenfalls schon einmal diese Idee hatten, lag also tatsächlich nicht fern.