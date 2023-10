Neueröffnung in Hilden So lief die Neueröffnung vom Haus des Döners

Einige haben von Freunden oder über Instagram von der Neueröffnung gehört, andere haben den Schriftzug auf der Tür des Ladens an der Mittelstraße gelesen: „Neueröffnung am 27. Oktober um 14 Uhr, ein Döner ein Cent“. Die Aktion gibt es auch bei der Neueröffnung anderer Filialen, zum Beispiel in Mönchengladbach oder Dortmund.