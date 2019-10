Herbstmärkte in der Region : Zwiebelkuchen, Kürbis und Streuobst

Ein langes Wochenende steht an – ein paar Tipps für Herbstmärkte an den kommenden Tagen.

Am 3. Oktober findet im Viersener Stadtteil Dülken der traditionelle Herbstmarkt statt. Dort stehen regionale Spezialitäten im Fokus: Mehr als 30 Anbieter verkaufen auf dem Alten Markt Produkte aus Küche, Garten und Fass: So reicht die Palette von Chutneys über Marmeladen bis hin zu Met und Wein. Doch auch Blumen und Kräuter werden verkauft. In diesem Jahr mit dabei ist etwa ein Bio-Landhof, der eine Abo-Gemüsekiste anbietet, Hagebuttenkränze, Herbststräuße, Trinkhörner und handgeflochtene Körbe. Organisiert wird der Markt von der Stadt und Thomas Kohlhaas, der bekannt ist für seine ungewöhnlichen Kartoffeln: Diese sind zum Beispiel rot, lila oder blau. 11-18 Uhr, Alter Markt.

Vom 3. bis zum 6. Oktober verwandelt sich das Gelände rund um Schloss Rheydt in Mönchengladbach in einen riesigen Herbstmarkt. Mehr als 130 Anbieter präsentieren rund um die Renaissance-Anlage Herbstdekoration, Kunst und Mode. Wegen der freilaufenden Pfaue sind Hunde nicht erlaubt. Tageskarte/Erwachsener 10 Euro, 10-18 Uhr, Schlossstraße 508.

Jedes Jahr dreht sich rund um den Tag der Deutschen Einheit auf Schloss Dyck in Jüchen alles um den Herbst. Vom 3. bis 6. Oktober (jeweils von 10 bis 18 Uhr) präsentieren rund 140 Aussteller Blumenzwiebeln, Herbststauden und Accessoires für den Garten. Besucher können vor Ort Federweißer und Zwiebelkuchen genießen. Kinder können in der „Kürbiswerkstatt“ basteln oder Fahnen bedrucken. Erwachsene zahlen 13,50 Euro, Kinder (7 und 16) 1,50 Euro.

Bereits zum 21. Mal findet in Erkelenz rund um Haus Hohenbusch ein Bauernmarkt statt. Am Wochenende des 5. und 6. Oktober können Besucher jeweils von 11 bis 18 Uhr durch Produkte aus Gartenbau und Handwerk stöbern. An den Ständen gibt es Lebensmittel aus biologischem Anbau, darunter Kürbisse, Obstbrände, Federweißer und frischen Saft. Zudem kann man das Handwerk einer Glasbläserei und die Arbeit am Spinnrad live erleben sowie einen Blick ins Innere des Herrenhauses werfen. An beiden Tagen ist ein kostenloser Buspendelverkehr aus der Innenstadt eingerichtet. Ab 16 Jahre drei Euro Eintritt.