Rheinisches Denken und Handeln Heimat verträgt keinen Hass

Das rheinische Heimatprinzip, das Hilfe in Not mit Freude an Gemeinschaft verbindet, hat sich bewährt. So konnten Flüchtende aus der Ukraine in großer Zahl aufgenommen werden. Manche werden wohl auf Dauer bleiben, weil sie längst Teil des Miteinanders geworden sind. So haben Menschen aus Syrien und Afghanistan hier endlich Sicherheit vor Krieg und Verfolgung, ein neues Zuhause und vielfach Arbeit gefunden. Manche wollen das nicht anerkennen. Ihnen geht es auch nicht um gemeinschaftliche Lösungen, vielmehr um Hass und Ausgrenzung. Dabei werden Begriffe missbraucht, die den wahren Heimatfreunden heilig sind.