Hendrik Wüst warnt vor einem Schlechtreden des Staates „Woher kommt der Vertrauensverlust?“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht in dem Anschlag in Solingen sowie dem Wahlausgang in Sachsen und Thüringen mit dem Erfolg der rechtsextremen AfD eine doppelte Zäsur. „Immer weniger Menschen vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Woher kommt der Vertrauensverlust?“, fragte Wüst beim Besuch der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung (WPV) in Düsseldorf.