Grüne: RWE soll Bürgern die Rücksiedlung ermöglichen : Polizei soll Garzweiler-Dörfer vor Vandalismus schützen

Die Garzweiler-Dörfer bleiben. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die Ampel hat den Erhalt der Garzweiler-Dörfer beschlossen. Nun müsse das Land den Dörfern eine Zukunft geben, fordern die NRW-Grünen. Die Polizei müsse die Dörfer vor Vandalismus sichern. RWE müsse weggezogenen Bürgern ein Vorkaufsrecht geben.

Die Grünen in NRW machen Druck auf die Landesregierung, den vorzeitigen Kohleausstieg anzugehen und rasch etwas für die Garzweiler-Dörfer zu tun, deren Erhalt die Ampel festgeschrieben hat. Sie fordern ein Vorkaufsrecht für Menschen, die weggezogen sind und nun in die Dörfer zurück wollen. Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP strebe den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 und den Erhalt der Garzweiler-Dörfer an, die Landesregierung müsse die Dörfer mit Hochdruck zu Orten der Zukunft aufwerten, heißt es in einem Papier unter anderem von Mona Neubaur, Landeschefin der Grünen, und Oliver Krischer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesklimaministerium.

Darin fordern die Autoren: „In den geretteten Dörfern dürfen keine weiteren Rückbaumaßnahmen an noch bewohnbaren Gebäuden oder der Infrastruktur vorgenommen werden, genauso wenig wie Rodungen von Bäumen.“ Durch Polizei und Werkschutz müsse der Vandalismus an leerstehenden Gebäuden verhindert werden. Teilweise seien Gebäude schon nicht mehr bewohnbar. „Kulturelle und religiöse Orte müssen wiederbelebt werden, indem zum Beispiel die entweihten Kirchen als Orte der Begegnung sowie als Veranstaltungsorte zur Verfügung stehen“, heißt es in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt.

Viele Bürger sind aus den Dörfern bereits gegen Entschädigung weggezogen. Sie sollen nun, falls sie zurückkehren wollen, ein Vorkaufsrecht für die alten Immobilien erhalten: „RWE muss die Gebäude in den Orten des dritten Umsiedlungsabschnitts sowie in Morschenich und Manheim am Tagebau Hambach schrittweise veräußern und allen bereits umgesiedelten Menschen aus den Dörfern ein Vorkaufsrecht zubilligen“, fordern die Grünen weiter. „Den Menschen, die weiterhin umsiedeln möchten, muss dies ermöglicht werden.“

Als drittes müsse das Land eine Infrastruktur für ein gutes Leben schaffen. „Es braucht eine Wiederherstellung der gesamten öffentlichen Infrastruktur und eine bedarfsgerechte Neuplanung der Verkehrsinfrastruktur.“ Überprüft werden müssten die Planungen für die L354n und die L277n. Daneben muss eine bessere Anbindung an den öffentliche Nahverkehr erreicht und Fahrradinfrastruktur ausgebaut werden.

Als viertes müsse die Leitentscheidung überarbeitet werden, die den Braunkohle-Abbau regelt. „Um die Unsicherheit schnellstmöglich zu beenden, muss die Leitentscheidung umgehend angepasst werden, indem klargestellt wird, dass für die Braunkohleverstromung nur bis spätestens 2030 eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit besteht und weitere Umsiedlungen ausgeschlossen sind.“ Für die Planungen des Energiekonzerns RWE war es bisher zentral, dass die energiewirtschaftliche Notwendigkeit bis 2038 festgeschrieben ist. RWE hält inzwischen einen früheren Kohleausstieg für machbar, wenn die erneuerbaren Energien genug ausgebaut werden.