Erste Bilanz der Grenzkontrollen „Die Zahl der unerlaubten Einreisen ist alarmierend“

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 540 Menschen sofort an der Grenze zurückgewiesen, davon 100 an den Westgrenzen. Insgesamt 23 dieser Zurückweisungen betrafen demnach Menschen, die zuvor schon einmal aus Deutschland abgeschoben worden waren. Zudem wurden an allen Übergängen zusammengenommen zehn mutmaßliche Schleuser festgenommen und 114 offene Haftbefehle vollstreckt. An den Westgrenzen wurden unter anderem Drogenfunde und Verstöße gegen das Waffenrecht registriert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte angeordnet, dass es ab dem 16. September an allen Landgrenzen stationäre Kontrollen geben soll. Begründet hat sie die zusätzlichen Kontrollen, die Frankreich, Dänemark, Belgien, die Niederlande und Luxemburg betreffen, mit der irregulären Migration.