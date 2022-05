Kriminalität an den Grenzen : Drogenschwemme überrollt NRW

Kriminalität an den Grenzen

düsseldorf Immer mehr illegale Substanzen werden durch Nordrhein-Westfalen geschleust. Der Zoll stellte im vergangenen Jahr allein mehr als eine Tonne Kokain sicher. Häufig stammen die Betäubungsmittel aus Fabriken in den Niederlanden.

Nordrhein-Westfalen wird zunehmend zum Transitland für Drogenkuriere. Der Drogenschmuggel an den Grenzen zu den Niederlanden und Belgien sowie an den Flughäfen in NRW nimmt offenbar immer weiter zu, wie eine Auswertung des Zollfahndungsamtes Essen für unsere Redaktion zeigt. Trotz Corona bedingten Reisebeschränkungen stellte der Zoll im vergangenen Jahr vier Tonnen Betäubungsmittel sicher.