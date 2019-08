Gewalt gegen Polizisten : 2000 Attacken auf Kölner Polizisten pro Jahr

Köln Wenn Martin Lotz morgens ins Kölner Polizeipräsidium (PP) kommt, schaut er sich als erstes das Lagebild an, in dem die jüngsten Gewalttätigkeiten gegen seine Kollegen aufgelistet sind. „Jeden Tag gibt es fünf bis sechs solcher Fälle“, sagt der Leiter der Gefahrenabwehr des PP Köln.

Allein am vergangenen Wochenende hat es in Köln 17 Fälle von Gewalt und massivsten Beleidigungen gegen Polizeivollzugsbeamte gegeben. „Scheiß Bulle, Fuck the Police, dreckige Hunde in Uniform – das müssen wir uns tagtäglich anhören“, sagt Lotz. Betroffen seien häufig Polizisten, die Anfang 20 seien – gerade erst im Dienst, mit wenig Berufserfahrung. „Und dann kommt die Situation, in der sie angegangen werden“, sagt Lotz. „Und dabei sollen sie möglichst immer ruhig, besonnen und cool bleiben.“

Die exklusive Umfrage unserer Redaktion in allen Kreispolizeibehörden des Landes zum ungeschönten Polizeialltag hat für Diskussionsstoff gesorgt. Nun sprechen drei weitere Polizisten über ihre Gewalterfahrung. Die drei arbeiten in Köln, der Großstadt mit den wohl meisten Anfeindungen und Übergriffen auf Polizisten in NRW. Die Angriffe kommen in Köln so häufig vor, dass es eine eigene Abteilung mit fünf Mitarbeitern in der Behörde gibt, die nur diese Straftaten behandeln. Denn seit Jahren nehmen die Fälle besonders in Köln zu.