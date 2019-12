Landgericht Kleve : Geldstrafen im Prozess um Gruppenvergewaltigung

Kleve Die Vorwürfe waren schwerwiegend: Mehrere junge Männer sollen Frauen betäubt und gemeinsam in einer Wohnung in Krefeld erniedrigt und vergewaltigt haben. Jetzt fielen die Urteile. Dem Gericht erscheinen die Vorwürfe „nicht plausibel“.

Mit süffisantem Lächeln nahmen die Angeklagten Ahmed D., Nidal E. und Amro L. am Freitagnachmittag ihr Urteil vor dem Klever Landgericht zur Kenntnis. Die jungen Männer, 24 bis 29 Jahre alt, angeklagt wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen Vergewaltigung in mehreren Fällen, wurden mit Geldstrafen zwischen 700 und 2700 Euro bestraft – ob des Vorwurfs der Nötigung und des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte. Die Geldstrafen erhielten vier der fünf Männer. Ein Angeklagter wurde von allen Vorwürfen freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu siebeneinhalb Jahre Haft beantragt. Sie sah es als erwiesen an, dass die zwei Frauen Opfer des Quartetts geworden seien. In einem Fall soll das Geschehen bis zu fünf Stunden lang gedauert haben. Das Geschehen hatte sich in einer Wohnung in Krefeld ereignet.