Kommentar zu Bildungsministerin : Gebauer stehen noch härtere Zeiten bevor

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Glück. Nach ein paar Jahren Turbo-Abi war die Unzufriedenheit bei Lehrern, Eltern und Schülern mit der auf acht Jahre verkürzten Gymnasialzeit so groß, dass Gebauer den Hebel lediglich wieder umlegen musste, um ihren ersten schulpolitischen Scoop einzufahren. Nur drei von über 600 Gymnasien in NRW machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch und bleiben beim Turbo-Abi. Bei welchem bildungspolitischen Thema war das Stimmungsbild jemals so eindeutig?