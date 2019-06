"Fridays for Future": So leben die jungen Klimaaktivisten

Seit vier Jahren ernährt sich der 13-jährige Max Schulz aus Bonn vegetarisch. In seiner Klasse ist er damit keine Ausnahme: Von 27 Schülern essen zehn kein Fleisch. Gründe dafür kann der Schüler aus Bonn einige nennen: „Neben dem Tierwohl gehört auch dazu, dass ich kein Vertrauen in die Siegel auf Nahrungsmitteln habe.“ Bio könne inzwischen jeder, die Lebensmittel-Kennzeichnung sei von der Lobby geprägt. Seine Ablehnung des Fleischkonsums begründet er mit einer Rechnung: „Wussten Sie, dass ein Steak bis zu 5000 Liter Wasser verbraucht?“ Zum Trinkwasser, das ein Tier in seiner Lebenszeit verbrauche, komme die Bewässerung für den Anbau von Futtermitteln hinzu. Sein Engagement für das Klima sorge zu Hause hin und wieder für Diskussionen. Autofahren etwa lehnt Max strikt ab. „Ich habe mich da durchgesetzt“, sagt er. „Wenn wir gemeinsam meine Oma besuchen, machen wir das jetzt mit der Bahn.“